Tribunal fédéral : La redevance de radio-télévision «ne discrimine pas les célibataires»

Le TF a rejeté le recours d’un homme qui estimait que «la redevance de radio-télévision était contraire à la Constitution fédérale et à la Convention européenne des droits de l’homme».

Le TF a suivi la décision de l’OFCOM et du Tribunal administratif fédéral (image d’illustration).

« La redevance de radio-télévision perçue par Serafe AG pour chaque ménage ne discrimine pas les célibataires», a déclaré le Tribunal fédéral (TF) dans un communiqué de presse paru ce jeudi. Il rejette ainsi le recours ( voir encadré) d’un homme vivant seul qui estimait que «la redevance de radio-télévision était contraire à la Constitution fédérale et à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)».

Pas lié au statut de célibataire

Le TF a décidé de rejeter ce recours du fait de sa recevabilité car «la redevance de radio-télévision est rattachée au ménage, indépendamment de sa taille et du nombre de personnes qui le composent; cela découle directement de la loi fédérale sur la radio et la télévision». De plus, le TF a jugé qu’il n’y avait pas de pas de discrimination à l’encontre des personnes seules puisque «la redevance n’est pas rattachée au statut de célibataire». Il précise d’ailleurs qu’une personne en couple peut très bien vivre dans un ménage seul.