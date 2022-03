Genève – La refonte de la formation des adultes fait débat

Scepticisme syndical

Le syndicat SIT, qui défend la volée inquiète, se méfie de l’évolution imposée par Berne. «On veut des solutions transitoires, expose Françoise Weber. Le changement n’a pas été clairement annoncé et compris par les intéressés.» Sur le fond, elle dénonce un modèle à examen «anxiogène, inadapté à la formation d’adultes éloignés du système scolaire, que les examens effraient, avec une famille, un travail et pour qui se former en plus est déjà un très grand engagement personnel. Ils ont droit à une reconnaissance d’acquis de leurs compétences adaptée. On risque de manquer de candidats. Or, l’époque exige les reconversions professionnelles et un fort développement des métiers du social et de la santé. On passe à côté des gens, et en supprimant les spécificités de la formation pour adultes, l’économie se tire une balle dans le pied.»