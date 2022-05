Football : La refonte de la Ligue des championnes est un franc succès

La nouvelle version de la C1 a été couronnée de succès, notamment au niveau des affluences. Dernier chapitre samedi à Turin, avec la finale entre Lyon et le Barça.

L’édition 2021-2022 de la Ligue des champions féminine, qui se referme samedi (19h00) à Turin par la finale Barcelone-Lyon, a fait peau neuve avec un nouveau format apprécié, une diffusion gratuite sur Youtube et surtout des affluences records dans plusieurs grands stades.

Nouveau format

Alors que l’épreuve ne démarrait réellement qu’au stade des 16es de finale pour les grands clubs ces dernières années, la C1 féminine a basculé dans une autre dimension en adoptant sa propre phase de groupes automnale, avec quatre poules de quatre venues remplacer les 16es et 8es de finale. Une première à laquelle a notamment participé Servette Chênois.

L’opération a l’intérêt, pour l’organisateur UEFA, de totaliser 20% de matches en plus, mais également de proposer de grosses affiches dès la première phase, comme Lyon-Bayern Munich ou Paris SG-Real Madrid cette saison par exemple. «Il y a plus de matches et c’est une bonne chose pour l’épreuve», a souligné la gardienne lyonnaise Christiane Endler en début de saison.