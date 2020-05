Genève

La refonte totale de la place Cornavin en bonne voie

Le Conseil municipal a voté trois crédits d’étude en vue de la piétonnisation des espaces autour de la gare.

La place Cornavin (où se croisent, s’amoncellent et se dérangent voitures, taxis, piétons, trams et bus) est ratée, tout le monde s’accorde à le dire. Ainsi, mardi, le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté à une large majorité trois crédits d’étude, pour un total de 9 millions de francs, en vue de la refonte totale de cet espace. Seul le MCG s’y est opposé, relate «Le Courrier». Au terme de ce processus, il est prévu que la place soit uniquement accessible aux mobilités douces et aux transports publics. La trémie d’accès centrale au parking serait alors supprimée et les taxis seraient déménagés au premier sous-sol. (jef)