Parlement – La réforme AVS est sous toit mais le peuple devra trancher

1. Les femmes devront travailler une année de plus

2. Quelles seront les compensations accordées aux femmes?

Un régime de compensations sera mis en place pour atténuer les effets sur les femmes proches de la retraite. Si la réforme entre en vigueur en 2023, les compensations iront à celles nées entre 1960 et 1968 (soit une cohorte de 9 ans). Le supplément mensuel (à vie) sera de 160 francs pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, 100 francs jusqu’à 71’700 francs et 50 francs dès 71’701 francs. À noter que les Chambres se sont mises d’accord pour que le supplément soit octroyé en dehors du système de rente AVS. Il ne sera donc pas soumis au plafonnement des rentes pour les femmes mariées.

3. Quand les femmes pourront-elles prendre une retraite anticipée?

4. Que va-t-on perdre en cas de retraite anticipée?

Les femmes de la génération transitoire seront moins pénalisées qu’aujourd’hui. Mais plus une femme quittera tôt le marché du travail, plus elle perdra des plumes. À noter toutefois que le taux de réduction va tenir compte des revenus. Ainsi celles qui ont un revenu inférieur à 57’300 francs pourront continuer de prendre leur retraite à 64 ans sans diminution de rente. Mais pour celles qui ont un revenu entre 57’300 francs et 71’700 francs, il faudra compter avec un taux de réduction de 2,5% pour une retraite à 64 ans, 4,5% pour un départ à 63 ans et 6,5% pour quitter le monde du travail à 62 ans. Et pour celles qui ont des revenus supérieurs à 71’700, ces taux seront respectivement de 3,5%, 6,5% et 10,5%.