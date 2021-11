Suisse – La réforme de l’AI entrera en vigueur le 1er janvier 2022

Le Conseil fédéral a décidé ce mercredi que la révision de la loi sur l’assurance invalidité (AI) entrerait en vigueur le 1er janvier 2022. Cette réforme «apporte des améliorations en particulier en faveur des enfants, des jeunes et des personnes atteintes de troubles psychiques», détaille le communiqué. L’objectif est «de renforcer leur potentiel de réadaptation et d’améliorer leur aptitude au placement». Pour ce faire, l’AI augmentera la collaboration avec les acteurs impliqués, en particulier les médecins traitants et les employeurs.

Cette réforme verra également l’introduction d’«un système de rentes linéaire» pour les nouveaux bénéficiaires de l’AI. Une manière «de les inciter à augmenter le taux de leur activité lucrative». En effet, avec ce système, l’exactitude du taux d’invalidité sera des plus importants: «chaque point de pourcentage sera déterminant pour le calcul du montant de la rente», explique le communiqué. Pour des questions de sécurité juridique et d’uniformité, l’évaluation du taux d’invalidité sera définie dès 2022 au niveau d’une ordonnance et plus par voie de directive.