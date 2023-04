Genève: La réforme de l’aide sociale semble en bonne voie

Douché en commission en janvier dernier, pour des raisons purement politiques selon certains, le projet de loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité (LASLP) repose sur le constat que le système actuel n’est plus assez efficace. Il entend inciter plus fortement les bénéficiaires à travailler, même à temps partiel. Ils pourraient conserver une partie de l’argent ainsi gagné, sans que cela ne change le montant de leur aide. La réforme, à laquelle les communes participeraient, veut aussi soutenir la reconversion professionnelle et améliorer la formation, notamment pour les plus de 30 ans qui n’y ont pas droit actuellement. Enfin, un meilleur accompagnement social serait mise en place concernant l’endettement, le logement ou la santé, en n’axant plus le remboursement des prestations sur des contrôles et des justificatifs. Ceux-ci seraient remplacés par un système de forfaits. Après un investissement étatique de 30 millions de francs, le Canton espère économiser ainsi 224 millions sur dix ans.