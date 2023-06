Genève: La réforme de l’aide sociale très largement soutenue

La réforme de l’aide sociale au bout du lac a été avalisée par le Grand Conseil, vendredi. Avec un très large soutien: elle a été approuvée par 74 oui, 8 non de l’UDC et 12 abstentions provenant de Libertés et justice sociale et de l’UDC, ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève». La révision, portée par le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, en charge du Département de la cohésion sociale, vise à réduire la durée moyenne de l’aide avant le retour à l’emploi de 25 mois à 20 mois dès 2028, et à augmenter le taux de sortie de 8,3% à 20%. Selon ses projections, le Canton pourrait économiser 224 millions sur la période 2024-2033.