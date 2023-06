Genève: La réforme de l’impôt sur les autos est en route

L’actuel impôt sur l’auto sera certainement bientôt modifié; la question est de savoir comment. Jeudi soir, par 73 «oui» contre 25 «non», les députés ont décidé de revoir l’imposition des véhicules. Le système actuel prend en compte leur puissance, mais seulement partiellement leur caractère polluant. Celui plébiscité imposerait une taxe de base de 120 francs annuels pour une voiture de tourisme, auxquels il faudra ajouter un montant calculé en fonction de son poids (pour les modèles électriques) et des émissions de Co2 (pour les autres modèles). Pour les deux-roues motorisés et les véhicules de livraison, l’actuel système basé sur la puissance et le poids serait conservé en l’état. Cité par la «Tribune de Genève», le conseiller d’Etat chargé des Mobilités, Pierre Maudet, a salué une «modernisation de l’impôt auto (…) en phase avec les objectifs environnementaux».