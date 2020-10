Genève : La réforme des pompiers passe la rampe

Le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève sera désormais sous l’égide d’une structure intercommunale.

Le Grand Conseil genevois a accepté vendredi un projet de loi sur la réorganisation du corps des sapeurs-pompiers. Le Service d’incendie et de secours (SIS) sera régi par une nouvelle structure intercommunale.

Dans le canton de Genève, le SIS intervient dans l’ensemble du canton – à l’exception de l’enclave de Céligny – alors qu’il est géré par la Ville de Genève seule. La nouvelle loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers revoit la gouvernance du SIS qui revient désormais à l’ensemble des communes.

En contrepartie, les communes devront augmenter leur participation financière au SIS. La nouvelle clé de répartition financière prend en compte le nombre d’habitants et d’emplois.

Délais d’intervention

Cette nouvelle structure vise à améliorer le temps d’intervention des pompiers et à augmenter les effectifs. «Compte tenu de la centralité des casernes et de l’urbanisation du canton, les interventions sont plus difficiles. Les délais d’intervention fixés aux sapeurs-pompiers ne sont respectés que dans 60% des cas», a rappelé la députée PLR Sylvie Jay, rapporteuse de majorité.