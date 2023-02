Parlement: La réforme du 2e pilier est à bout touchant et fait grincer la gauche

La réforme du 2 e pilier est à bout touchant. En effet, le National vient de se rallier au Conseil des États pour compenser le taux de conversion qui passera de 6,8 à 6% et qui fera donc baisser les rentes des assurés. Pour compenser cette baisse, notamment pour la génération transitoire proche de la retraite, différents modèles s’affrontaient depuis plusieurs mois. Mais une solution se dessine enfin: il y aura un supplément de rente pour les générations des 15 premières années suivant l’entrée en vigueur de la réforme, mais pas pour tout le monde.

Ainsi, quiconque possède, au moment de la retraite, un capital de 215’100 francs ou moins aura droit à l’intégralité du supplément; soit 200 francs par mois pour les cinq premières cohortes, 150 francs pour les cinq cohortes suivantes et 100 francs par mois pour les cinq dernières cohortes. Les assurés qui possèdent un avoir entre 215’100 et 441’000 toucheront également un supplément, mais échelonné de manière dégressive. Au-delà de ce capital, le supplément de rente tombera. Avec cette variante, seuls 50% des nouveaux rentiers toucheront un supplément de LPP, et seule la moitié d’entre eux auront droit à 200 francs.