Genève – La réforme du Cycle d'orientation attaquée par référendum

Genève : La réforme du Cycle attaquée par référendum

UDC, PLR et Vert’libéraux ne veulent pas de la nouvelle mouture de l’enseignement pour les 12-15 ans, qui entend supprimer les sections en 9e et 10e années.

Une réforme «idéologique et dangereuse»: c’est ainsi que l’UDC, le PLR et les Vert’libéraux qualifient la refonte du Cycle d’orientation, largement adoptée au Grand Conseil, le 19 novembre dernier. Lors des deux premières années du cursus (en 9e et en 10e), elle prévoit la fin des sections. Jugées stigmatisantes par une majorité des députés, ces dernières seront remplacées par des classes hétérogènes, mais avec des niveaux pour certaines branches. Pour les partis opposés à la réforme de l’enseignement pour les 12-15 ans, celle-ci a été menée «dans la précipitation». Ils ont annoncé lundi le lancement d’un référendum pour la combattre.