Votation cantonale (GE): La réforme du cycle capote, «il faut tout reprendre à zéro»

Actuellement, les élèves de 12 -15 ans sont séparés selon leur niveau dès leur entrée au CO. Un système jugé trop sélectif.

Vote de défiance?

«Cela montre qu’il n’y a pas eu de vote de confiance. Ça c’est sûr», analyse Jean-Michel Bugnion, député Vert’libéral. Pour Daniel Sormanni, élu MCG, ça ne fait aucun doute. La mauvaise publicité du scandale de Mancy a pesé dans la balance. «Anne Emery-Torracinta est en bout de course. Il y a une perte de confiance. Peut-être aussi une perte de leadership.»

Climat peu propice au oui

«Si c’est le cas, c’est vraiment dommageable, estime la Verte Marjorie de Chastenay. A l’heure actuelle, les jeunes en difficulté sont démotivés et se sentent stigmatisés.»

Retour à la case départ

Quoi qu’il en soit, le résultat est le même: «il faut tout recommencer à zéro», déplore Patricia Bidaux, députée du Centre/PDC. Pour elle, une solution doit être trouvée et vite. «Aux opposants d’agir maintenant. J’attends des propositions demain», a-t-elle fait savoir lors d’un débat improvisée entre partisans et opposants à l’Hôtel de ville. «Peu réaliste», juge Jean michel Bugnion pour qui «on ne peut rien faire avec une magistrate qui est de nouveau désavouée par le peuple».

Pas de nouveau projet en vue

Des discussions à venir

Chez les référendaires, soit le PLR, l’UDC et les Verts libéraux, on se félicite de cette victoire face à un projet «mal ficelé et inabouti». «C’est une victoire des enseignants qui ont mis en évidence l’incohérence de cette réforme», a relevé Bertrand Reich, président du PLR. Faux, assure David Fernex de la Fédération des associations des maîtres du cycle d’orientation (FAMCO). Il rappelle que «la majorité des enseignants étaient en faveur de ce changement. Certains auraient voulu davantage de mixité», explique David Fontex. Face à ce retour à la case départ, une question se pose: «Est-ce que les enseignants veulent se lancer dans un projet? Il va falloir en discuter.»