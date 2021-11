Genève – La réforme du cycle d’orientation repoussée

A peine plus de dix jours après avoir été accepté e au Grand Conseil , l’entrée en vigueur du projet de réforme du cycle d’orientation, CO22, a été décalée d’une année. Dans un courrier envoyé mardi aux collaborateurs du Département de l’instruction publique (DIP), la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta indique que , « compte tenu du contexte général (lancement d’un référendum, et possible votation populaire le 15 mai prochain, demandes du terrain, notamment en matière de formation, poursuite du covid, etc.), cette réforme ne pourra toutefois entrer en vigueur qu’à la rentrée 2023 et non en 2022 comme initialement prévu. »

La conseillère d’Etat ajoute notamment qu’elle « forme le v œ u que les mois qui vont venir soient l’occasion de travailler avec tous les acteurs de terrain concernés à la mise en œuvre de cette réforme nécessaire. Dans le même temps, poursuit-elle, le département continuera à proposer un échange et un dialogue avec celles et ceux qui ont exprimé leur questionnement vis-à-vis de ce projet et qui souhaitent mieux comprendre les objectifs qu’il poursuit. Rappelons que cette réforme se fonde sur les résultats de la recherche et d’observations sur le terrain. De plus, elle s’inscrit dans la tendance suisse et internationale et s’appuie sur l'expérience de plusieurs cantons romands qui pratiquent déjà la mixité à satisfaction depuis plusieurs années (Valais, Jura, Neuchâtel). (...) Je suis persuadée que cette réforme, qui a trouvé une nette majorité au Grand Conseil, saura convaincre en votation populaire » , conclut la ministre chargée de l’Instruction publique.