La refonte du Cycle d’orientation, voulue pour la rentrée 2022 par le Département de l’instruction publique (DIP), prend forme. Selon une version de travail dont fait état ce samedi la «Tribune de Genève», le Canton prévoit que les deux premières années, soit la 9e et la 10e, soient mixtes. Autrement dit, elles fonctionneraient sur le modèle de l’école primaire, avec des classes hétérogènes, mais agrémentées de niveaux pour quelques matières: le français et les mathématiques en 9e, auxquels s’ajouteraient l’allemand et l’anglais en 10e. En revanche, la troisième année, c’est-à-dire la 11e, serait divisée en deux sections, l’une avec des exigences élevées, l’autre avec des exigences intermédiaires et fondamentales.