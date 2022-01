Etats-Unis – La réforme électorale de Biden enterrée par le Sénat

États-Unis : La réforme électorale de Biden enterrée par le Sénat

La chambre haute du parlement américain a infligé un nouveau revers au président américain en votant contre son projet de réforme électorale.

Dans une ultime tentative, l’état-major démocrate a essayé de pousser le texte avec ses seules voix via une option dite «nucléaire», mais à laquelle les plus modérés de ce camp, Kyrsten Sinema et Joe Manchin, se sont opposés. Lors de sa conférence de presse, Joe Biden a toutefois souligné ne pas avoir «épuisé toutes les options» pour protéger l’accès au vote des Afro-Américains, sans donner plus de détails.