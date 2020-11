Fonds européens : La réforme sur le fonds de sauvetage de la zone euro en route

Une refonte du Mécanisme européen de stabilité accepté fin 2019 et ralenti par les réticences italiennes et le Covid-19, est enfin sur les rails.

Les ministres des Finances européens se sont mis d’accord lundi pour renforcer les pouvoirs et développer le rôle du fonds de sauvetage de la zone euro, une réforme mise de côté depuis un an à cause des réticences italiennes et de l’épidémie de coronavirus.