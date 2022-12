La Rega a fait sa 20 000e mission de l’année, record absolu

Le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, l’équipage de la base Rega de Saint-Gall est intervenu pour le transfert d’un bébé prématuré en incubateur. Le vol a eu lieu entre un hôpital régional et l’hôpital pour enfants de Saint-Gall. Les prématurés ont besoin d’un environnement chaud, car ils ne peuvent pas encore réguler leur température corporelle aussi bien que les adultes. C’est notamment dans ce but qu’ils sont placés dans des «incubateurs». Lors de ces missions très complexes, l’équipage de la Rega est toujours accompagné d’une équipe spécialisée en néonatologie. Les hélicoptères de sauvetage et les avions-ambulances de la Rega transportent chaque année environ 200 à 300 prématurés.