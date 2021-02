Diminution des rapatriements

En 2020, les voyages internationaux ont été presque totalement interrompus en raison de la pandémie de coronavirus. En conséquence, la Rega a rapatrié un nombre nettement inférieur de patientes et patients que l’année précédente: sur 758 personnes concernées (-43,6%), 647 ont été rapatriées à bord d’un avion ambulance de la Rega (-33,4%) et 111 à bord d’un avion de ligne (-70,2%). Bien que les avions ambulance aient effectué moins de missions, ils ont passé plus de temps en l’air que l’année précédente. Le nombre d’heures de vol plus élevé des trois aéronefs (4’589, +3,2%) s’explique par des missions vers des pays lointains.