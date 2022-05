Sauvetage Suisse : La Rega a soufflé ses septante bougies en compagnie d’Ignazio Cassis

Entourée de personnalités du monde politique et économique, la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega a fêté ses septante ans d’existence lundi soir. De nombreuses manifestations seront organisées à cette occasion toute l’année.

Et chaque année un peu plus à en croire les bilans. En 2021, la Rega a porté secours à plus de 12'000 personnes et comptabilisé quelque 18’000 interventions. Des chiffres qui n'avaient encore jamais été atteints depuis sa fondation en 1952. Pour remercier ses 3,6 millions de donateurs, la Rega organisera plusieurs manifestations destinées au public tout au long de l'année.