Suisse : La Rega aura 21 nouveaux hélicoptères de sauvetage

La Rega a déjà fait l’acquisition de neuf appareils et le contrat d’achat des douze autres hélicoptères a été signé. Il est prévu que la nouvelle flotte soit en service «à partir de 2024/2025 sur les bases de montagne de la Rega». «Les nouveaux hélicoptères de sauvetage permettront de réduire les frais de maintenance et de maintenir l’excellente disponibilité de la flotte», précise le communiqué de presse.

«Avec cette décision, nous nous assurons que la Rega pourra continuer à apporter une aide médicale aérienne fiable et professionnelle à ses patientes et patients au cours des 15 prochaines années», explique de son côté Ernst Kohler, CEO de la Rega.

Des économies

Le fait de disposer dans les quatorze bases d’intervention d’une flotte unique «simplifie la maintenance et permet de réaliser des économies dans l’achat et la gestion des pièces de rechange», explique la Rega. De plus, les coûts de formation des équipages seront réduits et «les synergies pourront être encore mieux exploitées».