sauvetage aérien : La Rega manque son entrée dans le ciel valaisan au profit d’Air-Glaciers

Le Canton vient d’attribuer la mission de sauvetage à Air-Glaciers et Air Zermatt, qui gardent donc un mandat historique âprement disputé ces derniers mois.

Voilà des mois que les montagnes valaisannes sont au cœur d’une lutte acharnée entre les compagnies de sauvetage aérien. Compétiteurs principaux, Air-Glaciers et la Rega se disputaient la place. Finalement, rien ne bouge: le ciel valaisan reste la chasse gardée de la société Air-Glaciers, détenue depuis 2020 par Air Zermatt, comme l’a annoncé l’Organisation cantonale des secours (OCVS) ce mardi. Celle-ci perpétue donc une situation en place depuis des décennies déjà.

Sous le feu des critiques (lire ci-dessous), l’OCVS assure avoir «scrupuleusement examiné» les quatre dossiers reçus, et en conclut que la proposition de répartition territoriale actuelle (Air Glaciers pour le Valais romand, Air Zermatt pour le Haut-Valais) «permet une couverture satisfaisante, efficace et rationnelle des besoins en matière de sauvetage héliporté». Le dossier de la Rega, éligible lui aussi et comportant «des qualités évidentes», «aurait représenté une complexification pour l’ensemble du dispositif». En effet, il proposait l’ajout d’un seul appareil basé à Sion, «impliquant une multiplication des intervenants» car le dispositif aurait dû être complété, précise le Canton.