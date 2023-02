La Rega n’a jamais secouru autant de patients qu’en 2022

Bilan pour la Suisse romande

«En 2022, la Rega a opéré pour la première fois avec trois bases romandes» qui ont mené 2004 interventions. Celle de Lausanne a effectué 440 interventions primaires, 473 interventions secondaires et 15 interventions spéciales (à caractère non médical). Celle de Genève a fait 284 missions primaires, 54 secondaires et une mission spéciale. Et celle de Sion, 564 interventions primaires et 140 interventions secondaires ainsi que 33 interventions spéciales.