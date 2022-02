Bilan 2021 – La Rega n’avait encore jamais été autant sollicitée

Bilan de la Rega en Suisse romande

Parmi les bases dont dispose la Rega, une se situe à Lausanne et l’autre aux HUG. La première a effectué 462 interventions primaires (2020: 435) et 474 interventions secondaires (2020: 439) ainsi que seize interventions spéciales (à caractère non médical, comme les vols de recherche) (2020: 23). Et la seconde a réalisé «306 missions primaires (2020: 306), 77 secondaires (2020: 90) et neuf missions spéciales (2020: 3)».