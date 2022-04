Guerre des rotors en Valais: «La Rega nous prive d’une partie de notre identité»

«La Rega nous prive d’une partie de notre identité»

Selon Daniel Luggen, Air Zermatt et Air-Glaciers sont deux entreprises connues bien au-delà des frontières cantonales et nationales pour leur courage, leur engagement et leurs innovations. Elles sont donc importantes pour l’image du canton du Valais, estime-t-il.

Résilier l’affiliation

Afin de soutenir les organisations de sauvetage valaisannes, Daniel Luggen recommande même «aux plusieurs milliers de donatrices et donateurs de la Rega en Valais de résilier leur affiliation à la Rega» et d’en conclure une nouvelle auprès d’Air Zermatt ou d’Air-Glaciers.

Interrogé par nos confrères de « 20 Minuten », Zermatt Tourisme explique: «Daniel Luggen écrit depuis 2007 une chronique dans ‘Zermatt Inside’ en tant que directeur de l’office du tourisme. Dans sa dernière chronique, il évoque la menace de la perte de la mission de sauvetage d’Air Zermatt et d’Air-Glaciers. Selon lui, ces deux entreprises sont profondément ancrées en Valais et jouent, outre le sauvetage, un rôle central dans le tourisme.»

La Rega se dit «étonnée»

Du côté de la Rega, on affirme avoir «pris connaissance avec étonnement» de l’opinion exprimée par Daniel Luggen. Et de poursuivre: «Les plus de 3,6 millions de donatrices et donateurs de la Rega dans toute la Suisse connaissent les avantages d’une affiliation à la Rega. Il en va de même pour les plus de 50’000 donatrices et donateurs de la Rega en Valais.»