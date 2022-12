Sauvetage: La Rega transporte une patiente dans la peuf

La centrale d’intervention a été alertée par l’hôpital de La Chaux-de-Fonds peu avant midi. Selon la Rega, alors en attente d’une autorisation pour des approches en dehors des heures de service, la patiente «devait être transférée le plus rapidement possible aux spécialistes de l’Hôpital de l’Île à Berne».

Plafond nuageux

Demande déposée

«Les routes aériennes aux instruments améliorent l’assistance médicale pour la Suisse», insiste la Rega. En collaboration avec les Forces aériennes suisses et la société de contrôle aérien Skyguide, la Rega travaille à l’établissement et à la mise en service du Low Flight Network, un réseau de routes de vol aux instruments couvrant toute la Suisse et reliant les aérodromes, les hôpitaux et les bases de la Rega.