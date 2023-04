Gland: la régie voulait interdire le bain le dimanche

Mercredi, un père de famille a bondi de sa chaise en lisant un courrier de la régie aux locataires d’un immeuble de treize étages à Gland. Afin de lutter contre les nuisances sonores, plusieurs interdictions ont été mentionnées. Un tableau recense quatorze types de bruits allant des aboiements de chien à l’utilisation d’aspirateur. Le dimanche et les jours fériés, seuls trois cas sont acceptés: les pleurs d’un bébé et les cris d’enfants, les conversations «avec effets sonores», les déplacements dans le logement, mais pas avec des chaussures à talons.

«Loufoque, fantaisiste et sans aucun sens»

En revanche pour les jeux d’enfants, la douche et le bain, un non coloré en rouge montre une interdiction claire et nette ces jours-là. «Les tuyauteries s’avèrent de grandes nuisances sonores», a justifié la régie dans sa lettre. «C’est quoi la prochaine étape? La régie profite de la pénurie de logements pour faire régner un système de terreur et de pression. Ce n’est pas acceptable», s’est indigné le locataire. «Ce sont des interdictions loufoques, fantaisistes et sans aucun sens», a réagi Fabrice Berney, secrétaire général de l’Asloca Vaud.