Chine : La région de Canton sous la menace de «la crue du siècle»

Des pluies torrentielles ont fait déborder des cours d’eau à des niveaux historiques, dans la province du Guangdong, où les autorités ont déclaré l’état d’alerte maximum.

De graves inondations menacent jeudi certaines parties du sud de la Chine. Des pluies torrentielles ont fait déborder des cours d’eau à des niveaux jamais atteints depuis près d’un siècle. La région à risque est le bassin de la Rivière des perles, située dans la riche province manufacturière du Guangdong. Elle englobe notamment les métropoles de Canton et Shenzhen, siège de nombreuses entreprises technologiques.

Des centaines de milliers de personnes ont déjà été évacuées des zones les plus touchées. Le ministère des Ressources en eau a placé mercredi le bassin de la Rivière des perles en état d’alerte maximum. Des images de la ville de Shaoguan, au nord de la capitale provinciale Canton, montraient mercredi des habitants se frayer un chemin le long d’avenues inondées. L’eau a atteint à certains endroits le toit des voitures. Des eaux boueuses ont inondé des magasins et des bâtiments. Des personnes déblayaient des débris.

Le bassin de la Rivière des perles comprend de nombreuses villes très peuplées et d’innombrables usines. Les autorités provinciales chargées de la gestion des situations d’urgence ont estimé les pertes économiques directes à 1,7 milliard de yuans (240 millions de francs). Selon des médias locaux, le niveau d’eau à Yingde, au nord de Canton, a dépassé mercredi le niveau historique de 1931 pour la ville.

Il pourrait dépasser le record absolu de 1915 pour l’ensemble du bassin de la Rivière des Perles, ce qui fait dire à la presse que cette partie du Guangdong affronte actuellement «la crue du siècle». Les zones à risque de la province ont reçu l’ordre de prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter les dégâts, en suspendant le travail dans certaines usines et en fermant des écoles.

D’autres endroits de la moitié sud de la Chine, dont la province côtière du Fujian (est) et la région du Guangxi (sud), ont également été touchées par des pluies record en juin, entraînant l’évacuation de centaines de milliers de personnes. Les inondations sont fréquentes dans certaines zones du pays à la fin du printemps et au début de l’été. Mais elles semblent devenir plus fortes ces dernières années avec le dérèglement climatique.