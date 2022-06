Session: La règle du «non c’est non» l’emporte pour définir le viol

Cas de sidération

Pour rappel, actuellement, seule la pénétration non consentie d’une femme par un homme est considérée comme un viol. En outre, la loi précise qu’il doit y avoir eu contrainte. Avec le projet de révision , toute pénétration non consentie (orale, vaginale ou anale) pourra être considérée comme un viol. Un homme pourra ainsi également être reconnu victime de viol. La notion de contrainte sera abandonnée. Par ailleurs, une personne qui oblige une autre à violer quelqu’un sera également considérée comme une violeuse. Si tout le monde était d’accord sur le besoin de révision, les moyens d’y arriver divisaient.

«Que risque-t-on?»

Lisa Mazzone (Verts/GE) s’est fendue en vain d’un long plaidoyer en faveur de «seul un oui est un oui». Et de citer deux cas de femmes ayant subi des attouchements sans leur consentement et qui n’ont pas osé broncher. «Est-ce que ces comportements sont considérés aujourd’hui comme du viol ou de la contrainte sexuelle? Non. Est-ce qu’ils seront considérés ainsi avec le «non c’est non»? Non. Or ces comportements ne sont pas tolérables et violent l’autodétermination sexuelle», a-t-elle lancé. Que risque-t-on avec cette variante? Qu’elle ait peu d’effets», a souligné en outre la Genevoise. «Cela vaut donc la peine qu’en tant que société, l’on mette le curseur au bon endroit.»