Turkménistan : «La réglisse empêche le développement du coronavirus»

Le président turkmène a assuré que la réglisse servirait de remède contre le coronavirus, nouvelle supposée recette miracle vantée par ce pays d’Asie centrale qui assure être épargné par la pandémie.

Fumigations

Depuis mars et des recommandations officielles en ce sens de Gourbangouly Berdymoukamedov, la population s’est tournée vers les fumigations de harmal, plante à l’odeur forte et aux supposées vertus médicinales, aussi appelé rue sauvage.

Se prémunir de la «poussière»

Depuis l’été, les magasins non alimentaires et les restaurants sont fermés et la circulation des trains et bus limitée. La population a été invitée à porter des masques, officiellement pour se prémunir de la «poussière» et de «pathogènes» dont la nature n’a pas été précisée.