Visite royale : «La reine a une grande admiration pour la Suisse»

C’est Elizabeth II elle-même qui a souhaité rencontrer le président de la Confédération. La souveraine lui a posé de nombreuses questions sur la Suisse, a expliqué Ignazio Cassis.

C’était sans doute le point le plus fort de son année présidentielle. En effet Ignazio Cassis, en visite diplomatique la semaine dernière à Londres, a été reçu jeudi au château de Windsor par la reine Elizabeth II en compagnie de son épouse Paola. Ceci alors même que la souveraine, qui vient de souffler 96 bougies, se fait de plus en plus rare et se retire peu à peu de la vie publique. Cette rencontre, immortalisée en image par Buckingham, a marqué le président de la Confédération, comme il l’a confié dimanche à la SonntagsZeitung.