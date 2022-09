Mort d’Elizabeth II: son look se distinguait de tous

Décès d’Elizabeth II : La reine avait un look reconnaissable entre tous

Un style inimitable qu’elle s’est progressivement forgé, avec l’aide de couturiers et conseillers attitrés.

Des tenues de couleurs vives, un chapeau assorti et une paire de gants immaculés: le look de la reine Elizabeth II était reconnaissable entre tous, reflet d’une mode très personnelle qu’elle s’était créée pour incarner sa fonction. Au cours de ses septante ans de règne , Sa Majesté semble avoir testé toutes les teintes du nuancier, du jaune poussin au vert fluo en passant par le fuchsia ou le bleu roi. Quelle que soit la couleur choisie, elle était toujours «impeccable», selon son petit-fils Harry.

Un style inimitable qu’elle s’est progressivement forgé, avec l’aide de couturiers et conseillers attitrés. Le premier, Norman Hartnell, avait réalisé l’une de ses tenues les plus emblématiques, sa robe de mariée. En soie ivoire, brodée de 10’000 perles, et constellée de cristaux, elle avait ébloui les Britanniques tout juste sortis de la Seconde Guerre mondiale.