La saison 4 de «The Crown» place la souveraine au centre de l’attention médiatique, notamment pour ses looks so British! Un nouveau livre retrace en images les grands moments de son règne.

Des années 1940 à la fin des années 1960, Elisabeth II est une femme à à la mode qui inspire ses contemporaines. Et puis, l’époque change brutalement, entre autres sous l’impulsion de la révolution sexuelle. Alors elle devient presque une caricature d’elle-même, l’incarnation du passé.

Dans le quatrième volet de «The Crown», dont la diffusion a commencé cette semaine sur Netflix, la souveraine est confrontée à deux femmes durant les années 1980: Margaret Thatcher et Lady Di. La confrontation s’articule aussi autour des looks des trois protagonistes. La série reproduit à la perfection les tenues originales de la reine, de la première ministre et de la princesse de Galles.

La reine Elisabeth II interprétée par Olivia Colman. Liam Daniel/Netflix Margaret Thatcher campée par Gillian Anderson. Des Willie/Netflix Diana princesse de Galles jouée par Emma Corrin. Des Willie/Netflix

La première semble figée dans des motifs et des couleurs qui se fondent dans les tapisseries de ses palais. La seconde allie détermination et autorité dans ses tailleurs épaulés, impression accentuée par son casque capillaire gonflé à l’Elnett. La troisième est un petit papillon fragile qui se métamorphose en star de cinéma en se glissant dans des robes du soir sexy. À cette période de sa vie, la reine d’Angleterre est moins populaire qu’au début de son règne. Ses sujets lui préfèrent des figures plus modernes telles que la cheffe du gouvernement et sa belle-fille, Diana.

Avec le prince Philip, en 1966, après la catastrophe d’Aberfan. Mirrorpix La princesse Élisabeth, en 1951. Bettmann/Getty Images Avec son père, le roi George VI, sa sœur, la princesse Margaret et sa mère, la reine consort, en 1946. Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis/Getty Images