Charli d’Amelio reste la référence sur TikTok. La jeune américaine a passé dimanche la barre des 100 millions d’adeptes. Son aura est ainsi deux fois plus importante que l’acteur Will Smith, trois fois plus que polyvalent catcheur The Rock, quatre fois plus grande que Selena Gomez et cinq fois plus que Kylie Jenner et Ariana Grande.