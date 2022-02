PISCINE ROUGE SANG – La reine du maquillage Kat von D se sépare de sa villa gothique

Kat von D est surtout connue comme star du tatouage et pour sa ligne de maquillage végane, disponible chez Sephora. La jeune femme de 39 ans est également mannequin, musicienne, militante pour les droits des animaux et auteure de livres, et elle aime le gothique et la mélancolie. La propriété que Kat von D a mise en vente lui appartient depuis 2016, mais elle était déjà connue du grand public auparavant, car c’est la maison de la comédie «Treize à la douzaine» (sortie en 2003) avec Hilary Duff et Steve Martin.

Après l’avoir achetée pour 6,5 millions de dollars, Kat von D l’a entièrement transformée, la rendant plus sombre, plus gothique et un tantinet plus lugubre. Récemment, la tatoueuse a fermé son studio de Los Angeles et a annoncé vouloir passer plus de temps avec sa famille dans l’Indiana. Raison pour laquelle sa propriété se retrouve sur le marché à 15 millions de dollars.

Piscine rouge sang et labyrinthe

La villa victorienne de trois étages date de 1890 et possède un terrain d’environ 2000 m². Elle est entourée d’un grand jardin avec un labyrinthe de haies, un coin salon pour les soirées intimes et une élégante allée. Mais le point d’orgue du jardin est sans conteste l’extraordinaire piscine rouge sang.

Les piscines sont habituellement bleues ou turquoise. Pour sa piscine, en revanche, Kat von D a opté pour du rouge sang. The Sher Group Mais Kat von D ne s’est pas arrêtée à la piscine. Elle a plongé l’intégralité de la propriété dans le lugubre. The Sher Group

La maison dispose de plus de 1100 m² de surface habitable, répartis entre autres sur plusieurs chambres et salles de bains. On y trouve, par ailleurs, un grand séjour, une bibliothèque, une salle de réception et un salon. La salle à manger est dotée de vitraux et communique avec la cuisine professionnelle. Un bar secret donne sur la piscine et le spa.

Fresque avec des chauves-souris, peinte à la main

Dans la plupart des pièces de la villa mise en vente par l’artiste règne une ambiance gothique et lugubre, notamment dans l’entrée… The Sher Group … ou encore dans le séjour, où se trouve par ailleurs une estrade pouvant servir de scène. The Sher Group La villa victorienne comprend également une bibliothèque,… The Sher Group