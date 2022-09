La reine Elizabeth II est décédée

Son règne, le plus long de l'histoire du Royaume-Uni, a été marqué par de nombreux moments difficiles personnels, comme le divorce de ses enfants, les princes et princesse Charles, Anne et Andrew, la mort de Lady Di en 1997, celles de la reine mère et de la princesse Margaret, sœur cadette d’Elizabeth, en 2002, et le décès de son époux depuis 73 ans, son «Philip bien-aimé», en avril 2021. Le 6 septembre dernier, elle avait reçu Liz Truss, la nouvelle Première ministre au Château de Balmoral.