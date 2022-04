Royaume Uni : La reine Elizabeth II fête ses 96 ans au calme et bien entourée

La reine Elizabeth II a fêté jeudi ses 96 ans dans l’intimité, alors que Londres célébrait sa souveraine par des tirs de canon et des fanfares militaires jouant «Joyeux anniversaire».

Des centaines de personnes se sont cependant massées à l’extérieur du château de Windsor (ouest de Londres) où elle réside habituellement. Une fanfare des Coldstream Guards, en tunique rouge et bonnet noir en poil d’ours, y a joué «Joyeux anniversaire», et des dizaines de tirs de canons ont retenti à la mi-journée, notamment à Hyde Park, avec une autre fanfare.

Une poupée Barbie à son effigie a également été mise en vente, portant une robe ivoire, un large ruban bleu et une petite tiare.

Le Premier ministre Boris Johnson a rendu hommage à la souveraine sur Twitter, évoquant «70 ans de dévouement irréprochable». Son petit-fils William et son épouse Kate ont salué «une inspiration pour tellement de gens au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et le monde».

Les premiers mois de son «Jubilé de platine», qui donnera lieu à quatre jours de festivités très attendues début juin, n’ont pas été faciles, entre ses ennuis de santé, les accusations d’agression sexuelle visant son fils Andrew – récemment parvenu à un accord financier avec son accusatrice – et les interrogations sur l’avenir de la monarchie et du Commonwealth.

Arrivée au bras de son fils Andrew, s’appuyant sur une canne, on l’y a vue, frêle et digne, marcher lentement et saluer après la cérémonie plusieurs participants. Elle-même avait confié mi-février qu’elle «ne pouvait pas bouger», en montrant sa jambe gauche lors d’une audience à Windsor.