Royaume-Uni : La reine Elizabeth II présente à un double baptême

La souveraine qui avait dû annuler une apparition publique la semaine passée a assisté ce dimanche au baptême de ses deux derniers arrière-petits-fils.

August Brooksbank et Lucas Tindall ont été baptisés lors d’une cérémonie privée à la All Saints Chapel, dans le domaine royal de Windsor, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Londres. Le premier est le fils d’Eugénie, fille du prince Andrew, deuxième fils de la reine et de feu son époux le prince Philip. Le deuxième est le fils de Zara Tindall, fille de la princesse Anne, fille d’Elizabeth II. Les deux enfants baptisés, nés en début d’année, sont respectivement 13e et 24e dans l’ordre de succession au trône. L’état de santé de la souveraine, qui règne depuis près de 70 ans, inquiète depuis qu’elle a été mise au repos par ses médecins le 20 octobre et a passé une nuit à l’hôpital pour des examens «préliminaires» dont la nature n’a jamais été précisée.