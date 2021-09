Attentat : La reine Elizabeth II rend hommage aux victimes du 11-Septembre

Samedi, la reine a rendu hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001, dans lesquels 67 Britanniques ont perdu la vie.

«Mes pensées et prières – et celles de ma famille et du pays tout entier – demeurent auprès des victimes, des survivants et des familles affectées, ainsi qu’auprès des premiers intervenants et des secouristes», a déclaré Elizabeth II à l’occasion de la commémoration des vingt ans de ces attentats d’Al-Qaïda. La souveraine de 95 ans a également rendu «hommage à la résistance et à la détermination des communautés qui se sont unies pour reconstruire» après ces attaques, les plus meurtrières de l’Histoire avec quelque 3000 morts, dont 67 Britanniques.