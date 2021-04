Décès du prince Philip : La reine Elizabeth II ressent un «grand vide dans sa vie»

À l’issue d’une messe à la mémoire de son père, le prince Andrew a confié dimanche aux médias la détresse de la souveraine britannique.

«C’était un homme remarquable, je l’aimais comme on aime un père», a ajouté Andrew, 61 ans, qui n’exerce plus de fonctions publiques depuis 2019 en raison de ses liens amicaux avec le défunt financier américain Jeffrey Epstein, accusé de trafic de mineures.

En pleine période de pandémie, seules 30 personnes seront présentes lors de la cérémonie qui aura lieu au château de Windsor. Devraient y assister les quatre enfants du prince Philip et d’Elizabeth II (Charles, Anne, Andrew et Edward) et leurs conjoints et enfants.