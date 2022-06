Royaume-Uni: la reine Elizabeth II, tout sourire, fait une rare apparition publique en Ecosse

Royaume-Uni : La reine Elizabeth II, tout sourire, fait une rare apparition publique en Écosse

La souveraine britannique, 96 ans, est arrivée lundi à Edimbourg, où elle doit participer à une semaine d’événements royaux. Elle était accompagnée de son fils Edward et de son épouse Sophie.

Souriante, en tenue bleu tendre et s’appuyant sur une canne, la reine a été photographiée au palais de Holyroodhouse, à Edimbourg, à l’occasion de la cérémonie «de remise des clés», durant laquelle la monarque se voit traditionnellement remettre les clés de la ville et est accueillie dans son «ancien et héréditaire royaume d’Écosse». Elle était accompagnée de son fils Edward et de l’épouse de ce dernier, Sophie.