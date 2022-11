Danemark : La reine Margrethe II boucle son jubilé après la brouille avec son fils cadet

Dernière reine d’Europe

Très populaire chez les Danois, la monarque a effectué une traversée en calèche du centre de Copenhague et participé à une cérémonie organisée en son honneur à l’hôtel de ville, deux évènements qui avaient été reportés en raison du décès d’Elizabeth II début septembre. Désormais dernière reine à régner en Europe, la souveraine de 82 ans est venue sur le balcon de la mairie saluer une petite foule d’environ 1500 personnes réunies sur la grand place de la capitale. «La famille a beaucoup d’importance pour notre reine et je pense que c’est très important pour les princes que la famille soit réunie. Dans toutes les familles, il y a des différends et ils vont trouver une solution, j’en suis sûre», dit à l’AFP Margit Lauritzen, une retraitée venue d’Esbjerg dans l’ouest du pays.

Titres princiers retirés

Après plusieurs années sans crise apparente, la famille royale danoise s’est offert un rare conflit cet automne. Fin septembre, la reine a en effet annoncé retirer les titres princiers aux quatre enfants de son fils cadet, le prince Joachim, officiellement pour leur permettre de mieux voler de leurs propres ailes. Leur père et sa femme, la princesse Marie, l’ont vécu comme un camouflet et ont exprimé leur amertume dans la presse. Tous deux étaient toutefois présents, signe de la volonté de la famille d’aller désormais de l’avant. «C’est important de (nous) montrer que même s’il y a eu des querelles, on peut se voir et trouver une solution», approuve Theresa Bengtsson, venue aperceveoir la reine avec ses deux enfants.