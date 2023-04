famille royale des Pays-Bas: La reine Maxima ose le trench à trous dans les rues de Milan

Après la reine Letizia d’Espagne et sa jupe trouée et la princesse de Galles et son vernis à ongles rouge, c’est au tour de la reine Maxima des Pays-Bas de surprendre avec un look original. Mardi 18 avril, la souveraine âgée de 51 ans a rencontré des créateurs néerlandais lors de la Milan Design Week. Pour l’occasion, elle portait un trench-coat à œillets et à petit prix – il coûte 199 €, soit 195 frs.50 – du label Claes Iversen, qui tranchait avec ses tenues habituelles, plus classiques. Adepte des looks aux couleurs franches, elle l’avait associé avec à une combinaison pantalon bleu azur.