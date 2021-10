Royaume-Uni : La reine n’est «pas vieille» et elle le fait savoir

«On a l’âge que l'on ressent»: la reine Elizabeth II, 95 ans, a refusé un prix réservé aux personnes âgées par un magazine britannique car elle estime ne pas remplir les critères.

Le magazine «The Oldie», qui revendique une alternative «légère» à une presse «obsédée par la jeunesse et la célébrité», a révélé avoir proposé au palais de Buckingham de remettre son prix «The Oldie of the Year» («l'ancien de l'année») à la souveraine, sur le trône depuis près de sept décennies.