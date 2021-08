Elisabeth II prépare une riposte juridique contre Harry et Meghan

Angleterre : La reine prépare la riposte contre Harry et Meghan

Elisabeth II ne supporterait plus les attaques du couple contre la famille royale britannique et aurait décidé d’agir.

Elisabeth II en a assez que son petit-fils et l’épouse de celle-ci critiquent sans cesse la monarchie.

La reine en a marre. Selon les informations du «Sun», Elisabeth II serait même exaspérée par les attaques répétées de Meghan et Harry contre la famille royale britannique. Elle aurait donc demandé à ses assistants de préparer une riposte juridique contre le couple installé aux États-Unis et qui a accueilli son deuxième enfant en juin 2021.

«L’équipe juridique du palais est en discussion avec des experts en diffamation et confidentialité, a assuré une des sources du tabloïd. Si une personne est nommée dans le livre et est accusée de quoi que ce soit directement, cela pourrait constituer de la diffamation et violer son droit à une vie familiale privée.»