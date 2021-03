Interview choc de Meghan et Harry : «Toute la famille est attristée», selon le palais de Buckingham

Les accusations de racisme formulées par le prince et son épouse seront prises «très au sérieux», affirme mardi le service de communication d’Elizabeth II.

La reine Elizabeth II a assuré mardi le prince Harry et de sa femme Meghan de son affection, et promis de traiter «en privé» les accusations de racisme lancées par le couple, assurant les prendre «très au sérieux».

Sous pression pour sortir de son silence, le palais de Buckingham a publié un communiqué au nom de la reine, fait rare à la mesure du séisme secouant la famille royale, accusée de s’être montrée insensible face aux pensées suicidaires de Meghan et, à travers un membre non nommé, de s’être interrogée sur la couleur de peau de leur futur enfant.

«Toute la famille est attristée»

«Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan», indique le très court texte, soulignant que le couple et leur fils Archie «seront toujours des membres de la famille très aimés».

Installés depuis un an en Californie, l’ex-actrice américaine métisse Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans et sixième dans l’ordre de succession de la couronne, ont mis en cause une pression médiatique intenable, le racisme des médias britanniques et l’incompréhension de la famille royale face à leur situation pour expliquer leur retrait de la monarchie.