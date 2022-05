Grande-Bretagne : La reine visite le Chelsea Flower show en voiturette

Lundi, la reine, marraine du Chelsea Flower show, a fait une apparition remarquée lors de la manifestation.

Une nouvelle rose, «Rosa Elizabeth» est en lice pour un prix, et plusieurs créations lui rendent hommage, dont une immense structure d’acier violet qui dessine son profil avec 70 pots de muguet – sa fleur préférée – et du romarin entrelacé avec force feuillages.

La reine Elizabeth est la marraine du Chelsea Flower show, prestigieuse exposition organisée depuis plus de 100 ans par la Société Royale Horticole (RHS). Elle l’a visité plus de 50 fois durant son règne. Le show ouvre mardi au public et près de 140’000 personnes y sont attendues jusqu’à dimanche.