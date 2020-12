Coronavirus : La relance économique post-Covid n’est pas assez verte

De nombreux chercheurs dénoncent une reprise économique qui ne tient pas assez compte du tournant écologique, alors que 11’400 milliards de francs ont été promis ces derniers mois.

Mesures parfois contradictoires

Au Canada par exemple, on annonce des fonds pour les bornes de recharge, et dans le même temps, dans la province d’Alberta, un soutien fiscal aux pétroliers; en Allemagne, un milliard d’euros pour les véhicules électriques, autant pour renouveler les camions; en Inde, des projets de méthanol au charbon, mais un soutien aux véhicules électriques au Gujarat…

23 plans de relance

Dynamique climatique

L’ONU a sonné l’alerte. Selon le Production Gap Report de l’ONU Environnement (PNUE), «les réponses des gouvernements ont eu tendance à intensifier les modèles existant avant la pandémie: ceux qui subventionnaient massivement les énergies fossiles ont accru leur soutien, et ceux qui avaient des engagements plus forts envers les énergies propres utilisent la relance pour accélérer cette transition».

Centrales à charbon en Chine

En Chine, usine du monde et premier émetteur, la construction de 17 GW de centrales à charbon a été actée au premier semestre, plus qu’en 2018 et 2019 réunies, pointe le Centre de recherche sur l’énergie et l’air propre (CREA). «Le charbon n’a pas sa place dans la relance!» avait lancé en juillet le patron de l’ONU Antonio Guterres. Pékin a depuis promis la neutralité carbone avant 2060.