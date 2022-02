Géopolitique – La relation «intime» entre Poutine et Xi, un défi pour Biden

Géopolitique : Joe Biden face au défi de l’alliance Poutine-Xi Jinping

Les chefs d’État russe et chinois ont profité vendredi de l’ouverture des JO pour parader face à leur ennemi commun: les États-Unis. Washington va devoir gérer un double front.

Vladimir Poutine et Xi-Jinping ont posé côte à côte ce vendredi à Pékin, comme pour exposer au monde – et surtout à Joe Biden – qu’ils font front commun.

Le premier défie les États-Unis en Ukraine et réclame un nouvel équilibre géopolitique en Europe, le second conteste sa suprématie mondiale: Vladimir Poutine et Xi Jinping défient ouvertement le président Joe Biden en affichant des convergences stratégiques parties pour durer.