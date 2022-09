Décès d’Elizabeth II : La relation spéciale d’Elizabeth II avec l’Amérique

La reine Elizabeth II a connu au cours de son règne de plus de 70 ans 14 présidents américains différents. Elle en aura rencontré 13.

Autour de scones avec Eisenhower, à cheval avec Reagan, prenant le thé avec Trump … Elizabeth II a tissé à travers les présidents américains sa propre «relation spéciale» avec les États-Unis. Sa première rencontre officielle avec un président américain remonte à 1951, elle est encore immortalisée en noir et blanc: la princesse Elizabeth salue depuis l’arrière d’une décapotable, aux côtés d’un Harry Truman visiblement réjoui.

C’est déjà avec une habileté de femme d’État qu’elle lance, à l’adresse de l’ancienne colonie britannique: «Partout les hommes libres regardent vers les États-Unis avec affection et avec espoir.» De Harry Truman à Joe Biden, les États-Unis éliront 14 présidents. Elle en aura rencontré 13 – seul manque Lyndon B. Johnson. Elizabeth II, dont le règne épouse l’affirmation de la superpuissance américaine, applique à tous ses interlocuteurs à Washington le même traitement, fait de distance protocolaire et de familiarité habilement distillée.

Il y a les banquets à la Maison-Blanche ou l’incontournable thé dans l’un ou l’autre palais de la reine. Elizabeth pose en grande tenue avec les Kennedy, elle danse, vêtue d’une robe jaune et coiffée d’un diadème étincelant, avec Gerald Ford, à l’occasion d’un dîner d’État coïncidant avec le bicentenaire de l’indépendance américaine. Mais la reine, tout en satisfaisant l’avidité de la presse américaine pour l’étiquette et les fastes royaux, prend soin de la nourrir aussi d’échanges moins protocolaires.

Tacos et scones

Par exemple en se promenant à cheval en 1982 autour du château de Windsor avec Ronald Reagan. L’ancien acteur de western lui rend la politesse en 1983, l’invitant à partager tacos et guacamole dans son ranch californien. Emmenée par George Bush père à un match de base-ball, en 1991, elle serre la main de tous les joueurs. Selon une dépêche de l’agence UPI à l’époque, la souveraine boude les hot-dogs mais sirote un cocktail, un martini.

«Je ne pense pas qu’elle trouverait cela offensant, mais elle m’a rappelé ma mère», a ainsi commenté Joe Biden, au sujet de sa rencontre en juin 2021 avec la souveraine. La remarque est particulièrement savoureuse. En 1982, le jeune sénateur Joe Biden, s’apprêtant à rencontrer la reine pour la première fois, avait reçu cette recommandation de sa mère, fière descendante d’une famille irlandaise: «Don’t you bow down to her», «Ne t’avise pas de t’incliner devant elle.»